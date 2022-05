Molestie a raduno degli Alpini di Rimini, ragazza presenta denuncia. Guerini: “Gravissimo” (Di martedì 10 maggio 2022) Una ragazza di 26 anni ha denunciato ai carabinieri di Rimini di aver ricevuto Molestie durante l'adunata degli Alpini. Ha raccontato di essere stata circondata e aggredita da tre persone durante l’evento di sabato 8 maggio: i presunti molestatori l’avrebbero presa per un braccio, strattonata e insultata con frasi dall'esplicito riferimento sessuale. Poco prima della notizia della denuncia, il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero aveva sottolineato come non risultassero denunce alle forze dell'ordine. “Senza i fatti e le denunce”, che “al momento non ci risultano” non è possibile “procedere sul sentito dire”, aveva detto Favero, assicurando che in caso di denunce "prenderemo provvedimenti". Intanto anche l’associazione Non Una ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 10 maggio 2022) Unadi 26 anni hato ai carabinieri didi aver ricevutodurante l'adunata. Ha raccontato di essere stata circondata e aggredita da tre persone durante l’evento di sabato 8 maggio: i presunti molestatori l’avrebbero presa per un braccio, strattonata e insultata con frasi dall'esplicito riferimento sessuale. Poco prima della notizia della, il presidente dell’Associazione NazionaleSebastiano Favero aveva sottolineato come non risultassero denunce alle forze dell'ordine. “Senza i fatti e le denunce”, che “al momento non ci risultano” non è possibile “procedere sul sentito dire”, aveva detto Favero, assicurando che in caso di denunce "prenderemo provvedimenti". Intanto anche l’associazione Non Una ...

