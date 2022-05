"Molestate dai ballerini stranieri": scandalo all'Eurovision (Di martedì 10 maggio 2022) Alcune volontarie hanno denunciato presunti casi di molestie durante l'after party dell'Eurovision alla reggia di Venaria a Torino Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Alcune volontarie hanno denunciato presunti casi di molestie durante l'after party dell'alla reggia di Venaria a Torino

Advertising

simone_dela : Ballerini alpini! Eurovision, nelle chat il racconto delle volontarie dopo il party a Venaria: «Molestate dai bal… - Morrigh14917472 : @LaBombetta76 @C4ty3 Sì, molestate come no. Ne beccassi mai una dalle mie parti. Ma che è come il famoso miocuggino… - giancarlofelic1 : RT @Corriere: Eurovision, nelle chat il racconto delle volontarie dopo il party a Venaria: «Molestate dai ballerini» - Corriere : Eurovision, nelle chat il racconto delle volontarie dopo il party a Venaria: «Molestate dai ballerini» - Luxgraph : Eurovision, nelle chat il racconto delle volontarie dopo il party a Venaria: «Molestate dai ballerini» #corriere… -