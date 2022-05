Modifica unilaterale contratto energia elettrica e gas: cosa vuol dire e cosa nasconde (Di martedì 10 maggio 2022) Modifica unilaterale contratto energia elettrica e gas: ecco cosa significano i messaggi che arrivano attraverso delle lettere ai clienti che per un periodo hanno goduto di prezzi vantaggiosi. Modifica unilaterale contratto energia elettrica e gas: cosa vuol dire Il mercato dei contratti è sempre più serrato per accaparrarsi più clienti da parte delle compagnie di energia elettrica e gas. Infatti, molti sono gli operatori luce e gas che propongono delle offerte con condizioni molto convenienti che in genere vengono applicate solo per un periodo di tempo limitato, circa 12/24 mesi. Al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022)e gas: eccosignificano i messaggi che arrivano attraverso delle lettere ai clienti che per un periodo hanno goduto di prezzi vantaggiosi.e gas:Il mercato dei contratti è sempre più serrato per accaparrarsi più clienti da parte delle compagnie die gas. Infatti, molti sono gli operatori luce e gas che propongono delle offerte con condizioni molto convenienti che in genere vengono applicate solo per un periodo di tempo limitato, circa 12/24 mesi. Al ...

Advertising

boletusatanas : @Gitro77 manderanno una modifica unilaterale dei trattati stile compagnia telefonica. - MarchettiSandro : RT @Antonino572: La richiesta di Putin di pagare in rubli è un'inaccettabile 'violazione dei termini contrattuali'. Avete mai ricevuto dall… - panchobiondo : RT @Antonino572: La richiesta di Putin di pagare in rubli è un'inaccettabile 'violazione dei termini contrattuali'. Avete mai ricevuto dall… - Talbre : @DiegoFusaro Ma quando la TIM o Enel o telepass o la banca o etc etc , ci manderanno il prossimo avviso di modifica… - stefanoedo : RT @Antonino572: La richiesta di Putin di pagare in rubli è un'inaccettabile 'violazione dei termini contrattuali'. Avete mai ricevuto dall… -