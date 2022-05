Modalità richiesta bonus 200 euro per ciascuna categoria

Leggi su optimagazine

(Di martedì 10 maggio 2022) Ormai sappiamo che a luglio verrà erogato il200, previsto nel decreto Aiuti dal Governo Draghi come misura anti-inflazione per i lavoratori, pensionati, percettori del reddito di cittadinanza, collaboratori domestici, disoccupati, lavoratori stagionali ed autonomi (non bisogna, in ogni caso, superare il reddito annuo di 35 milaper avere diritto alla prestazione) Stando a quanto riportato da ‘ilsole24ore.com‘, adesso resta da capire, per, come verrà distribuito l’indennizzo. Per i dipendenti pubblici e privati, i rispettivi datori di lavoro includeranno, nelle buste paga, il200automaticamente. Non servirà inoltrare alcuna domanda. Per i pensionati, l’INPS provvederà all’erogazione d’ufficio dell’indennità (anche per ...