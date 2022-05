Mobilità sostenibile - Hertz rinnova la flotta elettrica e offre la ricarica gratis con lapp Shell

Leggi su quattroruote

(Di martedì 10 maggio 2022) La strada verso l'elettrificazione delle flotte a noleggio è ancora lunga, ma l'obiettivo, nonostante crisi e rallentamenti, prosegue. Da parte sua,, il colosso americano del rent-a-car, sottolinea i recenti accordi globali per l'acquisizione di auto della Tesla (come Model Y e Model 3) e della Polestar, con la quale ha siglato accordi commerciali un mese fa, le partnership locali per l'inserimento di una gamma distintiva di modelli del gruppo Stellantis, e l'ingresso della Nuova 500 full electric, che va ad affiancare le proposte estive e modaiole come la Spiaggina, Icon-e e Fiat "Carlo" Icon-e by Garage Italia. Ricariche gratuite con l'app di. Oltre al noleggio dei mezzi, laha previsto una vera e propria guida all'elettrico: sul sito non mancano spiegazioni sulle diverse tipologie di soluzioni elettrificate, sui ...