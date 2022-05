Missili ipersonici su Odessa, pioggia di Kinzhal su due hotel e un centro commerciale | VIDEO (Di martedì 10 maggio 2022) Nell'attacco della serata di lunedì 9 maggio a Odessa tre Missili Kinzhal, cioè i nuovi Missili ipersonici russi, sono stati lanciati da un aereo e hanno colpito un "obiettivo di infrastruttura turistica". Lo riferisce un portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk, aggiungendo che due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito dell'attacco. Lo riporta la Cnn, che precisa di non avere potuto confermare la notizia dei feriti. Il network americano precisa che negli attacchi di lunedì sono stati colpiti un centro commerciale e due hotel nella città portuale meridionale. Non è chiaro perché i due hotel siano stati presi di mira. Quanto al centro ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Nell'attacco della serata di lunedì 9 maggio atre, cioè i nuovirussi, sono stati lanciati da un aereo e hanno colpito un "obiettivo di infrastruttura turistica". Lo riferisce un portavoce dell'amministrazione militare regionale di, Sergey Bratchuk, aggiungendo che due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito dell'attacco. Lo riporta la Cnn, che precisa di non avere potuto confermare la notizia dei feriti. Il network americano precisa che negli attacchi di lunedì sono stati colpiti une duenella città portuale meridionale. Non è chiaro perché i duesiano stati presi di mira. Quanto al...

