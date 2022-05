Minacciati, insultati e aggrediti: i racconti da brividi dei tifosi del Milan in trasferta a Verona (Di martedì 10 maggio 2022) Sono davvero incredibili le testimonianze di alcuni tifosi del Milan e della loro trasferta a Verona, raccolte dal settimanale Panorama. I tifosi del Verona non hanno risparmiato proprio nessuno, così come avevano promesso, anzi minacciato, alla vigilia della sfida di domenica contro i rossoneri. Al Bentegodi ne sono successe di tutti i colori e tutte le testimonianze svelano un retroscena raccapricciante: nessuno delle forze dell’ordine è intervenuto. “Si sono avvicinati altri due e uno dei due mi ha colpito con un forte pugno in faccia. Mi ha preso il labbro aprendomelo internamente. Per fortuna non sono serviti punti di sutura, ma ho una bella botta e ne avrò per un paio di settimane“, ha raccontato Alessandro, andato allo stadio con due amici. “E’ entrato un gruppo di una ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Sono davvero incredibili le testimonianze di alcunidele della loro, raccolte dal settimanale Panorama. Idelnon hanno risparmiato proprio nessuno, così come avevano promesso, anzi minacciato, alla vigilia della sfida di domenica contro i rossoneri. Al Bentegodi ne sono successe di tutti i colori e tutte le testimonianze svelano un retroscena raccapricciante: nessuno delle forze dell’ordine è intervenuto. “Si sono avvicinati altri due e uno dei due mi ha colpito con un forte pugno in faccia. Mi ha preso il labbro aprendomelo internamente. Per fortuna non sono serviti punti di sutura, ma ho una bella botta e ne avrò per un paio di settimane“, ha raccontato Alessandro, andato allo stadio con due amici. “E’ entrato un gruppo di una ...

