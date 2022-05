Milano: furti e spaccio, tre arresti in stazione Centrale (Di martedì 10 maggio 2022) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato tre uomini in stazione Centrale a Milano: due per tentato furto aggravato e uno per detenzione e spaccio di droga. In particolare gli agenti della Polfer hanno arrestato un cittadino gambiano, senza regolare permesso di soggiorno in Italia, per tentato furto aggravato. L'uomo, poco prima, aveva tentato di rubare un telefono cellulare a una donna seduta in un esercizio pubblico all'interno della stazione ma la vittima l'ha inseguito e ha allertato i poliziotti. Sempre per lo stesso reato, è stato arrestato un cittadino italiano che, vicino a una fermata della metropolitana Centrale, si era impossessato dello zaino di una coppia in attesa del treno. Lo stesso è stato anche denunciato a piede libero in quanto presunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022), 10 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato tre uomini in: due per tentato furto aggravato e uno per detenzione edi droga. In particolare gli agenti della Polfer hanno arrestato un cittadino gambiano, senza regolare permesso di soggiorno in Italia, per tentato furto aggravato. L'uomo, poco prima, aveva tentato di rubare un telefono cellulare a una donna seduta in un esercizio pubblico all'interno dellama la vittima l'ha inseguito e ha allertato i poliziotti. Sempre per lo stesso reato, è stato arrestato un cittadino italiano che, vicino a una fermata della metropolitana, si era impossessato dello zaino di una coppia in attesa del treno. Lo stesso è stato anche denunciato a piede libero in quanto presunto ...

