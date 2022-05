Milan | Tonali illumina e a fine stagione parlerà con il club

(Di martedì 10 maggio 2022) Sandro, reduce dalla doppietta decisiva in Verona-, acampionato incontrerà la dirigenza rossonera per parlare del contratto....

Advertising

gippu1 : Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo… - AntoVitiello : Sandro #Tonali, il giocatore copertina di questo #Milan Regalo memorabile per il suo compleanno - AndreaBricchi77 : Amo tutti, ma Tonali di più. È il Milan. - infoitsport : Milan baby e camaleonte. C'è la mano di Pioli nei colpi di Tonali e Leao - infoitsport : Milan, che crescita di Tonali. CorSera: “E ora i rossoneri vogliono blindare Leao” -

MILANO - Attendere con fiducia: così ilha fatto con Sandro, con la bravura di ritrattarne l'acquisto con il Brescia . Ripagato dal ragazzo con un il gesto di toglieri quasi un milione di stipendio per favore le trattative tra ...La grande tradizione delle bandiere delpotrebbe aver trovaro il suo erede. Da Rivera a Baresi fino a Paolo Maldini . Il nome giusto potrebbe essere quello di Sandro, sempre più decisivo in questo finale di stagione. La ...Sandro Tonali è pronto a ricevere il giusto premio dopo una stagione da protagonista con la maglia rossonera. La favola di Sandro Tonali è da raccontare ai più piccoli perché dimostra come l'ambizione ...Leonardo Spinazzola è tornato, 311 giorni dopo. Qualche minuto in campo contro la Fiorentina, l’esterno della Roma ha parlato così alla Rai: “Ci ho pensato tanto ma prima ho pensato ad allenarmi coi c ...