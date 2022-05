Milan | Braida | “Spero che vinca il titolo | è la giusta strada Ibra resta fondamentale in termini di carattere”

(Di martedì 10 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione e in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il dg della Cremonese, nonché ex storico direttore sportivo del, Ariedo. Sul“Ilè una bella squadra, un bel gruppo. L’allenatore è stato bravo e ognuno ha fatto la propria parte. Io daista dico che ilvincerà lo scudetto edi non sbagliarmi, lo dico da quattro mesi. Pioli ha creato un gruppo interessante, perchè tu vedi l’appartenenza, vedi che nei momenti difficili tirano fuori il meglio, riescono a dimostrare grande determinazione nei momenti delicati. Penso che questa sia laper vincere, ma mancano ancora due ...

" Ilsta facendo cose meravigliose, sono convinto che arriverà sino in fondo - spiega, ex dirigente rossonero, ai microfoni di Radio Anch'io Sport , su Rai Radio 1 - . Un mio ritorno a ...Sullo stesso argomentoPer quanto riguarda la promozione in Serie A della sua Cremonese,ha commentato: " La Cremonese si è fatta strada un po' alla volta in un camponato difficilissimo. ...Ariedo Braida, ex dirigente rossonero ora alla Cremonese, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della difesa del Milan: "Tomori e Kalulu, nonostante la giovane età, si stanno dimostrando un’ottima ...Il consigliere strategico del club brigiorosso: «Cremonesi e cremaschi Vogliamoci bene, il calcio deve unire» ...