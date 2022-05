Milan, Baresi: «Tonali incarna lo stile rossonero. Paragoni? Lui deve…» (Di martedì 10 maggio 2022) Baresi: «Tonali incarna lo stile Milan, deve restare umile». Le dichiarazioni della bandiera rossonera Franco Baresi, bandiera del Milan, è stato intervistato da Repubblica. Tonali – «Sandro ha certamente dimostrato un grande senso di appartenenza e lo sta confermando partita dopo partita, al di là del futuro, che non si può mai prevedere». SPIRITO Milan –«Dopo qualche fatica nella prima stagione, ha voluto rimanere. Ha dimostrato l’attaccamento, ha avuto determinazione, voglia di mettersi in discussione, coraggio. E a poco a poco è entrato nel cuore della squadra, fino a incarnare pienamente lo spirito Milanista. Lo spirito Milanista è l’insieme delle qualità di calciatore e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022): «lo, deve restare umile». Le dichiarazioni della bandiera rossonera Franco, bandiera del, è stato intervistato da Repubblica.– «Sandro ha certamente dimostrato un grande senso di appartenenza e lo sta confermando partita dopo partita, al di là del futuro, che non si può mai prevedere». SPIRITO–«Dopo qualche fatica nella prima stagione, ha voluto rimanere. Ha dimostrato l’attaccamento, ha avuto determinazione, voglia di mettersi in discussione, coraggio. E a poco a poco è entrato nel cuore della squadra, fino are pienamente lo spiritoista. Lo spiritoista è l’insieme delle qualità di calciatore e ...

