Mika oggi si ‘pente’ di aver detto che «l’Eurovision fa musica di merda»

(Di martedì 10 maggio 2022)- Eurovision Song Contest 2022 Se ladelSong Contest è – parole sue – una “mer*a”, per quale ragione ne sei conduttore, padrone di casa e promotore? Il “destino” beffa, che anni fa criticò duramente lo showle più importante d’Europa e, che ci si ritrova dentro con tutte le scarpe (insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan), da quelle dichiarazioni prende le distanze. “La maggior parte delle canzoni che sono alsono vergognose. Sono una. Non credo sia consentito portare canzoni migliori. Non fa parte di quel gioco. Devi per forza presentare canzoni terribili“ affermava nel 2015 l’artista libanese naturalizzato britannico, fregiandosi della “medaglia” dirifiutato ...

... e che la paura non la fermi", dice Laura Pausini nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, di cui è conduttrice cone Alessandro Cattelan. Dei 17 Paesi in gara, in 10 ...La prima semifinale è fissata per, martedì 10 maggio , mentre la seconda sarà giovedì 12 ... I conduttori A condurre il festival ci saranno, Alessandro Cattelan e Laura Pausini . I favoriti ...Se la musica dell’Eurovision Song Contest è – parole sue – una “mer*a”, per quale ragione ne sei conduttore, padrone di casa e promotore Il “destino” beffa Mika, che anni fa criticò duramente lo show ...Tornerà a settembre X Factor, sempre su Sky Uno, con la sedicesima edizione. In queste settimane il talent show dedicato alla musica sta ...