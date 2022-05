Miguel Angel Lopez si ritira dal Giro d’Italia: “Non riuscivo a pedalare, che dolori alla coscia” (Di martedì 10 maggio 2022) Miguel Angel Lopez si è ritirato nel corso della quarta tappa del Giro d’Italia 2022. Il colombiano ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un forte dolore alla coscia destra che non gli dava pace e che gli rendeva difficile la pedalata. Il capitano dell’Astana, tra i pretendenti al podio finale della Corsa Rosa, è salito sull’ammiraglia nelle battute iniziali della frazione che conduceva in cima all’Etna. Miguel Angel Lopez ha commentato la propria giornata attraverso i canali ufficiali della formazione kazaka: “È davvero triste finire il Giro in questo modo, dopo appena quattro giorni dalla partenza, a causa di un infortunio. Lo staff del team ha fatto tutto il ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)si èto nel corso della quarta tappa del2022. Il colombiano ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un forte doloredestra che non gli dava pace e che gli rendeva difficile la pedalata. Il capitano dell’Astana, tra i pretendenti al podio finale della Corsa Rosa, è salito sull’ammiraglia nelle battute iniziali della frazione che conduceva in cima all’Etna.ha commentato la propria giornata attraverso i canali ufficiali della formazione kazaka: “È davvero triste finire ilin questo modo, dopo appena quattro giorni dpartenza, a causa di un infortunio. Lo staff del team ha fatto tutto il ...

