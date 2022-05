Michelle Hunziker si racconta da casa | “Bisogna essere obbedienti”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 10 maggio 2022)ieri non ha potuto condurre Striscia La Notizia perché ha contratto il covid. Al suo posto c’è Valeria Graci, che ieri ha mandato alla collega un messaggio di augurio. La creatrice di “Impossible” è intervenuta sui social perre come sta vivendo questo momento così particolare. Leggi anche: Dove vedere la replica di Striscia La Notiziacome sta vivendo: “Il mio atteggiamento verso il covid asintomatico” La presentatrice di Mediaset in questo momento si trova rinchiusa ina causa del covid in attesa di negativizzarsi. Ha tranquillizzato i suoi fan: ha contratto il virus in forma asintomatica e sta benissimo. Tuttavia per lei è stranissimolibera totalmente ...