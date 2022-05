Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, spuntano le foto dei baci appassionati (Di martedì 10 maggio 2022) I baci fra Michelle Hunziker e il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini confermano quello che ormai era sulla bocca di tutti: i due stanno davvero insieme. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, baci a Parigi A paparazzare Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in atteggiamenti inequivocabili durante una fuga romantica a Parigi è il magazine Chi che ufficializza, così, il legame fra i due. A gennaio la presentatrice ha annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e da quel momento è stato un continuo inseguirsi di rumors su possibili nuovi amori, compreso un ritorno di fiamma con il suo ex Eros Ramazzotti, prontamente smentito. Ma intanto è ... Leggi su dilei (Di martedì 10 maggio 2022) Ifrae il chirurgo ortopedicoconfermano quello che ormai era sulla bocca di tutti: i due stanno davvero insieme.a Parigi A paparazzarein atteggiamenti inequivocabili durante una fuga romantica a Parigi è il magazine Chi che ufficializza, così, il legame fra i due. A gennaio la presentatrice ha annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e da quel momento è stato un continuo inseguirsi di rumors su possibili nuovi amori, compreso un ritorno di fiamma con il suo ex Eros Ramazzotti, prontamente smentito. Ma intanto è ...

