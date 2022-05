Michele oggi: età, carriera, canzoni famose, moglie e figli del cantante (Di martedì 10 maggio 2022) Chi è Michele, il cantante ospite di Serena Bortone a oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 10 maggio? Michele oggi: età, carriera e canzoni famose Gianfranco Michele Maisano, noto semplicemente come Michele, è un cantante italiano nato il 22 giugno 1944 a Vigevano, comune in provincia di Pavia. Da bambino, insieme alla sua famiglia, si è trasferito a Genova e ha frequentato l’Istituto tecnico dei trasporti e logistica Nautico San Giorgio. All’età di 14 anni, ha inciso il suo primo 45 giri con due brani rock ‘n’ roll inediti Sono dannato e Flirt, per i quali è stato accompagnato dall’Orchestra Zanti. Con la band di cui faceva parte durante gli anni della scuola, ha cominciato a esibirsi nei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Chi è, ilospite di Serena Bortone aè un altro giorno nella puntata di martedì 10 maggio?: età,GianfrancoMaisano, noto semplicemente come, è unitaliano nato il 22 giugno 1944 a Vigevano, comune in provincia di Pavia. Da bambino, insieme alla sua famiglia, si è trasferito a Genova e ha frequentato l’Istituto tecnico dei trasporti e logistica Nautico San Giorgio. All’età di 14 anni, ha inciso il suo primo 45 giri con due brani rock ‘n’ roll inediti Sono dannato e Flirt, per i quali è stato accompagnato dall’Orchestra Zanti. Con la band di cui faceva parte durante gli anni della scuola, ha cominciato a esibirsi nei ...

Advertising

TIM_Official : Oggi tocca a Michele rispondere alle domande della community TIM! ?? Ci ha svelato che in un futuro gli piacerebbe p… - PolyglotRadio : Oggi Carousel ritorna dal mare! Tra poco in diretta da Livorno non perderlo! Michele - Nazzaren_0 : Classifica di generale di oggi per i voti aperti sul profilo attraverso il like al preferito (continuate ogni giorn… - CorriereAlbaBra : Il 18 aprile 1822, in quella che all’epoca veniva chiamata Contrada Tanaro e che oggi è via Cavour, veniva alla luc… - SemplicementeGL : RT @fdragoni: Bellissima ed istruttiva la chiacchierata fra @RicoAlessandro e Michele Ainis oggi su @LaVeritaWeb -