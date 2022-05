“Mi hai fregata” Isola dei Famosi | Carmen Di Pietro scopre la naufraga | “Perché lo hai fatto?”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 maggio 2022) Puntata ricca di colpi di scena quella di ieri, 9 maggio, all’dei. Tra i momenti più toccanti sicuramente la decisione di Nicolas Vaporidis di seppellire l’ascia di guerra e ristabilire la pace tra lui ed Edoardo. Una mossa che incontrato il favore del pubblico che lo ha sottolineato sui social. “Amo Nicolas, è un buono. difendersi continuamente dagli attacchi infondati e non, non porta mai ad avere un percorso sereno. Mi piacenonostante tutto non cambia mai atteggiamento equando vuole bene, vuole bene davvero”. Scrive un’utente. “A tutti capita di litigare, anche pesantemente, magari con un fratello/sorella o qualsiasi altro parente…l’importante è non continuare nel orgoglio e chiedersi scusa…poi chi ha cominciato a quel punto lì non ha più importanza bravi è stato un bellissimo ...