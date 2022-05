Mettici il cuore a Ragusa (Di martedì 10 maggio 2022) Ragusa – E’ giunto a Ragusa nella giornata di ieri Nicola Scanferla, volontario dell’associazione “Piccoli Grandi Cuori Odv” che a bordo della sua moto sta girando le varie città italiane per far conoscere il progetto “Mettici il cuore” dell’associazione che intende raccogliere dei fondi a sostegno dei cardiopatici congeniti e delle loro famiglie.“Piccoli Grandi Cuori Odv” infatti ospita nella propria struttura “Polo dei Cuori”, una casa di accoglienza di Bologna, i familiari ed i pazienti, spesso bambini, in attesa di un trapianto o un percorso di cura che prevede un intervento al cuore nel reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola a Bologna. Nella giornata odierna Nicola Scanferla è stato ricevuto al Comune dal sindaco Peppe ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 10 maggio 2022)– E’ giunto anella giornata di ieri Nicola Scanferla, volontario dell’associazione “Piccoli Grandi Cuori Odv” che a bordo della sua moto sta girando le varie città italiane per far conoscere il progetto “il” dell’associazione che intende raccogliere dei fondi a sostegno dei cardiopatici congeniti e delle loro famiglie.“Piccoli Grandi Cuori Odv” infatti ospita nella propria struttura “Polo dei Cuori”, una casa di accoglienza di Bologna, i familiari ed i pazienti, spesso bambini, in attesa di un trapianto o un percorso di cura che prevede un intervento alnel reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola a Bologna. Nella giornata odierna Nicola Scanferla è stato ricevuto al Comune dal sindaco Peppe ...

