Mertens: messa all’asta la sua maglia, il motivo è da applausi (Di martedì 10 maggio 2022) Manuela Olivieri Mennea, moglie dello storico centometrista Pietro Mennea e presidente dell’associazione che porta il suo nome, metterà all’asta alcuni cimeli legati al mondo dello sport. L’occasione è una raccolta fondi benefica volta all’Associazione Annalisa Durante, quattordicenne vittima di un attentato camorristico del 2004 che ha avuto luogo nel rione Forcella. Mertens (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)Tra gli oggetti che saranno messi all’asta, ci sono vari effetti dello stesso Mennea e svariate maglie firmate di calciatori di Serie A, come quella di Andrea Belotti, di Domenico Berardi, di José Maria Callejon e anche di Dries Mertens. In occasione della presentazione del laboratorio Multiplier Sport Hub, che avrà luogo a Palazzo Reale a Napoli il 12 maggio, sarà la stessa Manuela Mennea a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) Manuela Olivieri Mennea, moglie dello storico centometrista Pietro Mennea e presidente dell’associazione che porta il suo nome, metteràalcuni cimeli legati al mondo dello sport. L’occasione è una raccolta fondi benefica volta all’Associazione Annalisa Durante, quattordicenne vittima di un attentato camorristico del 2004 che ha avuto luogo nel rione Forcella.(Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)Tra gli oggetti che saranno messi, ci sono vari effetti dello stesso Mennea e svariate maglie firmate di calciatori di Serie A, come quella di Andrea Belotti, di Domenico Berardi, di José Maria Callejon e anche di Dries. In occasione della presentazione del laboratorio Multiplier Sport Hub, che avrà luogo a Palazzo Reale a Napoli il 12 maggio, sarà la stessa Manuela Mennea a ...

