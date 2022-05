Mercedesz Henger single o impegnata? Sull’Isola vicina a Edoardo ma spunta un uomo misterioso

Advertising

361_magazine : Isola 16, Mercedesz Henger 'non è single'. Lo scoop di Mattino Cinque sulla paparazzata insieme ad un uomo. Ecco di… - RealGossipland : Isola dei famosi HOT: Edoardo e Mercedesz sono quasi una coppia DETTAGLI QUI - pomeriggio5 : #Isola: Edoardo Tavassi invaghito di Mercedesz Henger ?? Anche su questa storia d'amore c'è chi ha dei dubbi... Ve… - occhio_notizie : Una conoscenza supportata anche dalla sorella Guendalina Tavassi e che sembrerebbe piacere pure al pubblico.… - chiclei : Chi è Fulvio Pavanati fidanzato Mercedesz Henger: età, lavoro - -

Entrambe gelose, infatti, l'arrivo die Maria Laura De Vitis ha unito ancora di più Carmen e Guendalina che hanno ammesso di sentirsi trascurate da Alessandro ed Edoardo. Saranno, ...in questi giorni sembra essere finita al centro della polemica. Ma per quale motivo L'abbiamo vista entrare a far parte del cast de L'Isola dei famosi , a programma ormai avanzato. ...Barbara d’Urso ha poi chiesto all’altra opinionista di dire la sua su tutte le polemiche scoppiate su social per il fatto che Mercedesz Henger abbia accettato di partecipare a L’Isola dei Famosi, ...Nel momento in cui i naufraghi si sono trovati a dover salvare una Conquistadoras, Nicolas ha scelto Mercedesz Henger, la preferita del suo nemico-amico. Dopo questo gesto è accaduto l'insperato: è ...