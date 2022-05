Mercedesz Henger nel mirino degli hater per L’Isola dei Famosi: la replica di mamma Eva alle critiche (Di martedì 10 maggio 2022) Sono giorni difficilissimi questi per Eva Henger, che al momento si trova in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’incidente automobilistico che l’ha coinvolta qualche giorno fa. In un momento come questo gli hater hanno criticato sua figlia Mercedesz per essere rimasta a L’Isola dei Famosi invece di rientrare a casa per stare con sua madre. Quando l’attrice ha scoperto degli attacchi a sua figlia, ha risposto per le rime agli utenti. Esplode la polemica su Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi: mamma Eva risponde agli hater In questi giorni Barbara D’Urso si è molto concentrata sulla terribile vicenda accaduta ad Eva Henger, che proprio poco tempo fa ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022) Sono giorni difficilissimi questi per Eva, che al momento si trova in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’incidente automobilistico che l’ha coinvolta qualche giorno fa. In un momento come questo glihanno criticato sua figliaper essere rimasta adeiinvece di rientrare a casa per stare con sua madre. Quando l’attrice ha scopertoattacchi a sua figlia, ha risposto per le rime agli utenti. Esplode la polemica sudeiEva risponde agliIn questi giorni Barbara D’Urso si è molto concentrata sulla terribile vicenda accaduta ad Eva, che proprio poco tempo fa ...

