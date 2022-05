Mercedes-AMG - Spunta il teaser di una sportiva elettrica: debutto il 19 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) Il prossimo 19 maggio Mercedes-AMG presenterà il prototipo di una sportiva elettrica: lo ha annunciato via social il responsabile del design, Gorden Wagener, diffondendo i primi teaser di un modello completamente inedito e inatteso, del quale, per il momento, vediamo accennata soltanto la sinuosa fiancata.Il profilo da biposto estrema. L'unione tra il marchio AMG e l'elettrico partita dall'esperienza in Formula 1, è già iniziata con l'avvento dei powertrain plug-in hybrid che abbiamo visto sulla hypercar One e sulla recentissima GT 63 S E Performance. Il costruttore tedesco, inoltre, ha già presentato le varianti AMG delle elettriche EQE ed EQS. Qui, però, siamo davanti a qualcosa di concettualmente più simile alla recente EQXX: le linee estreme, con la coda allungata e i parafanghi molto in evidenza, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 10 maggio 2022) Il prossimo 19-AMG presenterà il prototipo di una: lo ha annunciato via social il responsabile del design, Gorden Wagener, diffondendo i primidi un modello completamente inedito e inatteso, del quale, per il momento, vediamo accennata soltanto la sinuosa fiancata.Il profilo da biposto estrema. L'unione tra il marchio AMG e l'elettrico partita dall'esperienza in Formula 1, è già iniziata con l'avvento dei powertrain plug-in hybrid che abbiamo visto sulla hypercar One e sulla recentissima GT 63 S E Performance. Il costruttore tedesco, inoltre, ha già presentato le varianti AMG delle elettriche EQE ed EQS. Qui, però, siamo davanti a qualcosa di concettualmente più simile alla recente EQXX: le linee estreme, con la coda allungata e i parafanghi molto in evidenza, ...

