(Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Qualcuno può davvero sostenere che la nostra Repubblica parlamentare goda di buona salute? Io penso di no, altrimenti non assisteremmo a continue forzature, con un Parlamento che ha di fatto perso la sua funzione legislativa”. Lo ha detto nell'Aula della Camera la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia, presentando la proposta di legge sul.“Siamo effettivamente in un sistema che somiglia al, con il governo prevalentemente che decide, ma non abbiamo le regole, quindi il rischio di una deriva autoritaria ce l'abbiamo, perchè la prima regola delè che il presidente lo eleggono gli italiani”, ha aggiunto.“Dobbiamo stabilire se ladebba detenerla ilo il Palazzo con i suoi ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Meloni “Ridare sovranità al popolo con il presidenzialismo” - - gdefelici : @matteosalvinimi Proclami,allusioni,battute gratuite. Ma i problemi restano irrisolti. È triste sentir sempre dire:… - PulimenoMattia : @cigurt88 @La_manina__ @silvios46 Ovvio perché berlusconi e salvini farebbero carte false per non subire la meloni… - ultimora_pol : #Italia #ConventionFdI Giorgia #Meloni: 'Noi abbiamo voluto ridare una casa alla destra italiana.' @ultimora_pol -

...possasplendore alla nostra Santa Marinella, affinché ritorni ad essere la Perla del Tirreno di una volta, così come mi auguro di poter rappresentare un valido contributo per Giorgia, ...E proprio per questo si è tornati a parlare di legge proporzionale : perdignità alla ...questo significa rinunciare alla coalizione capitanata dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia. ...SANTA MARINELLA - “Ringrazio Fratelli d’Italia per la fiducia riposta che mi offre l’opportunità di portare avanti con ancora più vigore e sostegno l’azione di opposizione a questa maggioranza, per la ...Lo dichiara il co-presidente del gruppo dei Conservatori europei, Raffaele Fitto. “Grazie al ruolo e alla guida di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia cresce non solo in Italia, ma è diventata ...