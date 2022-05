Meloni presidente della Repubblica. C'è un piano preciso: eccolo (Di martedì 10 maggio 2022) Giorgia Meloni presidente della Repubblica, eletta con il voto diretto dei cittadini come in Francia. Nel giorno in cui la Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio è chiamata a dare il primo voto alla riforma presidenzialista, battaglia storica di Silvio Berlusconi e oggi di Fratelli d'Italia, Luigi Bisignani disegna con Affaritaliani.it uno scenario davvero... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 10 maggio 2022) Giorgia, eletta con il voto diretto dei cittadini come in Francia. Nel giorno in cui la Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio è chiamata a dare il primo voto alla riforma presidenzialista, battaglia storica di Silvio Berlusconi e oggi di Fratelli d'Italia, Luigi Bisignani disegna con Affaritaliani.it uno scenario davvero... Segui su affaritaliani.it

Advertising

AnnalisaChirico : Le parole di Boldrini verso Meloni sono di una gravità assoluta. All’ex presidente della Camera manca l’abc della d… - Paola38106859 : RT @davidegalantino: Ci siamo. A breve voteremo in Aula la proposta di legge Meloni sul presidenzialismo. Stop ai giochi di palazzo: siano… - d6e00e857e2340e : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Certo il popolo deve essere protagonista sia x il presidenzialismo che x le elezion… - LucaBurnout : RT @davidegalantino: Ci siamo. A breve voteremo in Aula la proposta di legge Meloni sul presidenzialismo. Stop ai giochi di palazzo: siano… - FreddiRossetto : RT @davidegalantino: Ci siamo. A breve voteremo in Aula la proposta di legge Meloni sul presidenzialismo. Stop ai giochi di palazzo: siano… -