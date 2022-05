Meloni: «La partitocrazia distrugge l’Italia. Avanti con il presidenzialismo, vediamo chi ci sta» (Di martedì 10 maggio 2022) “La partitocrazia mette in ginocchio la nazione. Il presidenzialismo è la soluzione”. Il messaggio di Giorgia Meloni è chiaro. E nel segno della tradizione della destra. Fin dai tempi di Giorgio Almirante, ancora prima di Berlusconi. Nel giorno dell’approdo alla Camera della proposta di legge di riforma costituzionale la leader di Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di uscire dal guado dell’ingovernabilità. E si augura che il prossimo presidente della Repubblica venga scelto dai cittadini. Meloni: il presidenzialismo per uscire dal guado Di rosso vestita, dAvanti a Montecitorio la Meloni riunisce la stampa per una dichiarazione lampo. Che segna il passo. Il presidenzialismo – dice – è la madre di tutte le riforme. Chiunque voglia garantire la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) “Lamette in ginocchio la nazione. Ilè la soluzione”. Il messaggio di Giorgiaè chiaro. E nel segno della tradizione della destra. Fin dai tempi di Giorgio Almirante, ancora prima di Berlusconi. Nel giorno dell’approdo alla Camera della proposta di legge di riforma costituzionale la leader di Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di uscire dal guado dell’ingovernabilità. E si augura che il prossimo presidente della Repubblica venga scelto dai cittadini.: ilper uscire dal guado Di rosso vestita, da Montecitorio lariunisce la stampa per una dichiarazione lampo. Che segna il passo. Il– dice – è la madre di tutte le riforme. Chiunque voglia garantire la ...

