"Meglio Higuain o Cavani?": Caressa spiazza tutti! (Di martedì 10 maggio 2022) Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, tramite i propri canali social ha fatto un confronto tra due ex attaccanti del Napoli: Cavani ed Higuain. Caressa ha dato loro dei voti in base alle loro abilità e caratteristiche. Higuain (Photo by Michael Reaves/Getty Images)Secondo il giornalista, il Pipita ha un tiro migliore del Matador che però, rispetto all'argentino è più veloce. Inoltre, l'argentino aiuta di più la squadra in costruzione e sempre secondo il giornalista, Higuain rappresenta il centravanti per eccellenza, è un attaccante puro. Infine, anche a livello di personalità Caressa preferisce Higuain, che nel computo totale vince il confronto.

