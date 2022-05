MAURIZIO COSTANZO SHOW: LA FESTA PER GIOVANNA RALLI. GLI OSPITI DELL’11 MAGGIO (Di martedì 10 maggio 2022) Terza puntata del 2022 per il MAURIZIO COSTANZO SHOW, il longevo talk SHOW che festeggia 40 anni di messa in onda. Tanti gli OSPITI a partire da GIOVANNA RALLI, una delle icone del cinema italiano e tra i simboli della romanità. Recentemente omaggiata ai David di Donatello con il premio alla carriera, l’attrice si racconterà e verrà festeggiata da MAURIZIO COSTANZO e dagli altri OSPITI del Teatro Parioli. Mercoledì 11 MAGGIO, in seconda serata su Canale 5 dopo la finale di Coppa Italia Juve-Inter, si rialza il sipario sul MAURIZIO COSTANZO SHOW. OSPITI del grande giornalista un altro mito dello spettacolo: l’attore Lino Banfi. E ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 10 maggio 2022) Terza puntata del 2022 per il, il longevo talkche festeggia 40 anni di messa in onda. Tanti glia partire da, una delle icone del cinema italiano e tra i simboli della romanità. Recentemente omaggiata ai David di Donatello con il premio alla carriera, l’attrice si racconterà e verrà festeggiata dae dagli altridel Teatro Parioli. Mercoledì 11, in seconda serata su Canale 5 dopo la finale di Coppa Italia Juve-Inter, si rialza il sipario suldel grande giornalista un altro mito dello spettacolo: l’attore Lino Banfi. E ...

Advertising

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - bubinoblog : MAURIZIO COSTANZO SHOW: LA FESTA PER GIOVANNA RALLI. GLI OSPITI DELL'11 MAGGIO - OlliCaneblu : Lujgi e Alex con la 21CO... mmm allora 21 è Amici21. CO starà per Maurizio COstanzo? ?????? #amici21 - MicheleBonomi00 : @GiorgiaMeloni Hai ragione, così il prossimo presidente della Repubblica sarà Maurizio Costanzo. Che il nuovo risor… - SpongeManu : 2001: Megan Gale e Orietta Berti dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show -