Martina: «Spero che le bambine possano sognare e scegliere di fare le calciatrici»

Euronics ha scelto le atlete di quattro squadre di calcio femminile come protagoniste del progetto Rigore contro gli stereotipi. Martina Scuratti è una di loro e racconta la sua storia da bambina innamorata del pallone fino alle soglie del professionismo

