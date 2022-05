Mariupol, Zelensky: “Servono più armi” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Per liberare la città di Mariupol dall’assedio russo servirebbero più armi. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi ai deputati maltesi. “L’Ucraina non ha ricevuto la quantità di armi necessaria per sbloccare l’assedio di Mariupol e liberare la città”, ha dichiarato. I militari del battaglione Azov, ha aggiunto, ”stanno ancora continuando la loro resistenza nello stabilimento di Azovstal. Stiamo usando tutti i possibili strumenti diplomatici per salvarli, ma la Russia non accetta nessuna delle opzioni proposte. Abbiamo chiesto ai nostri partner di fornire armi per sbloccare Mariupol e salvare sia i civili, sia i militari”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Per liberare la città didall’assedio russo servirebbero più. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrrivolgendosi ai deputati maltesi. “L’Ucraina non ha ricevuto la quantità dinecessaria per sbloccare l’assedio die liberare la città”, ha dichiarato. I militari del battaglione Azov, ha aggiunto, ”stanno ancora continuando la loro resistenza nello stabilimento di Azovstal. Stiamo usando tutti i possibili strumenti diplomatici per salvarli, ma la Russia non accetta nessuna delle opzioni proposte. Abbiamo chiesto ai nostri partner di fornireper sbloccaree salvare sia i civili, sia i militari”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ladyonorato : Ecco la prova di quanto la narrazione delle nostre reti tv sia propaganda ucraina in purezza, che manipola notizie… - MediasetTgcom24 : Mosca: colpiremo veicoli Nato che portano armi in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev #putin #zelensky #mariupol… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'esercito russo ha ucciso a Mariupol il doppio delle persone che furono uccise dai nazisti durante la se… - MKarmen69 : RT @strange_days_82: Buttafuoco : Bisogna fare attenzione a chi vanno le armi inviate all'Ucraina. Potrei ascoltarlo per ore. ???????? #QuartaR… - AttilaAzureRive : RT @putino: Secondo Zelensky, l'Ucraina ha chiesto ai partner le armi necessarie 'per sbloccare Mariupol e salvare tutte le persone, sia mi… -