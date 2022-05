Mariupol, Kiev: “Lavoriamo per portare militari Azovstal in Paese terzo” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Far uscire dallo stabilimento Azovstal i militari e i medici e portarli nel territorio di un Paese terzo in cui rimarrebbero fino alla fine della guerra. A questo stanno lavorando il presidente e tutta la dirigenza ucraina secondo quanto comunicato dalla Guardia Nazionale Ucraina. “Il presidente dell’Ucraina personalmente – afferma il rapporto – e l’intera leadership dello Stato stanno facendo sforzi per trovare opportunità per l’evacuazione dei civili da Azovstal e continuano a lavorare sull’applicazione della procedura per combattenti feriti, medici e militari, anche con il coinvolgimento dell’aiuto della comunità mondiale”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Far uscire dallo stabilimentoe i medici e portarli nel territorio di unin cui rimarrebbero fino alla fine della guerra. A questo stanno lavorando il presidente e tutta la dirigenza ucraina secondo quanto comunicato dalla Guardia Nazionale Ucraina. “Il presidente dell’Ucraina personalmente – afferma il rapporto – e l’intera leadership dello Stato stanno facendo sforzi per trovare opportunità per l’evacuazione dei civili dae continuano a lavorare sull’applicazione della procedura per combattenti feriti, medici e, anche con il coinvolgimento dell’aiuto della comunità mondiale”. L'articolo proviene da Italia Sera.

