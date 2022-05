Mariupol, acciaieria Azovstal: nuovo raid Russia – Video (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – nuovo raid russo sull’acciaieria Azovstal di Mariupol, nel sud dell’Ucraina, ormai da giorni al centro di attacchi da parte delle truppe di Mosca. Le immagini sono state diffuse su Telegram da Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno ucraino. Sono intanto più di 800 le denunce di crimini di guerra commessi dai russi nella città ucraina. Lo ha detto il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko al Media Center Ukraine spiegando che tutte le denunce sono state trasferite all’ufficio del procuratore regionale. Gli abitanti di Mariupol hanno testimoniato a proposito degli attacchi contro la città, compreso ”il reparto di maternità dell’ospedale di Mariupol colpito dall’aereo nemico, il Teatro drammatico, dove sono morti molti donne ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) –russo sull’di, nel sud dell’Ucraina, ormai da giorni al centro di attacchi da parte delle truppe di Mosca. Le immagini sono state diffuse su Telegram da Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno ucraino. Sono intanto più di 800 le denunce di crimini di guerra commessi dai russi nella città ucraina. Lo ha detto il sindaco diVadym Boichenko al Media Center Ukraine spiegando che tutte le denunce sono state trasferite all’ufficio del procuratore regionale. Gli abitanti dihanno testimoniato a proposito degli attacchi contro la città, compreso ”il reparto di maternità dell’ospedale dicolpito dall’aereo nemico, il Teatro drammatico, dove sono morti molti donne ...

