Marito muore in casa all'improvviso: la moglie veglia il corpo per giorni (Di martedì 10 maggio 2022) Dramma ad Aprilia Marittima, in provincia di Udine. Un anziano è morto in casa, probabilmente a causa di un malore o forse una caduta, con la moglie che per tre giorni non è riuscita a dare l’allarme. Sul posto... Leggi su today (Di martedì 10 maggio 2022) Dramma ad Aprilia Marittima, in provincia di Udine. Un anziano è morto in, probabilmente a causa di un malore o forse una caduta, con lache per trenon è riuscita a dare l’allarme. Sul posto...

Advertising

Gazzettino : Il marito muore in casa: lei lo veglia in terra per tre giorni - messveneto : Lui muore, lei è inferma e non riesce a chiedere aiuto: resta accanto al marito per tre giorni, poi l’allarme dei v… - Telefriuli1 : ?????????????? ??????????, ???? ???????????? ???????? ?? ?????? ???????????? ?? ???????????????? ?? ???????????????? La donna è stata trovata a terra, vicino al letto… - avadesordre : #AccaddeOggi nel 1989 muore 80enne l’attore tedesco #HeinzMoog il marito di Livia Serpieri in #Senso - occhio_notizie : Pochi secondi e la carrozzina è finita in un fossato. La caduta di un paio di metri non ha lasciato scampo al marit… -