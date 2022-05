Marilyn Monroe: il dipinto di Andy Warhol è stato venduto per 195 milioni di dollari (Di martedì 10 maggio 2022) Il leggendario dipinto di Marilyn Monroe, realizzato da Andy Warhol nel 1964, è stato venduto per 195 milioni di dollari: il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte del 20° secolo. L'iconica serigrafia di Andy Warhol che ritrae Marilyn Monroe è stata venduta per 195 milioni di dollari da Christie's: un prezzo record per un'opera di un artista statunitense nonché il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte del 20° secolo. La vendita del ritratto, intitolato "Shot Sage Blue Marilyn", ha segnato l'inizio di due settimane di vendite a New York che si prevede ammonteranno ad oltre 2 miliardi di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022) Il leggendariodi, realizzato danel 1964, èper 195di: il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte del 20° secolo. L'iconica serigrafia diche ritraeè stata venduta per 195dida Christie's: un prezzo record per un'opera di un artista statunitense nonché il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte del 20° secolo. La vendita del ritratto, intitolato "Shot Sage Blue", ha segnato l'inizio di due settimane di vendite a New York che si prevede ammonteranno ad oltre 2 miliardi di ...

