Mara Venier, scoppia il caso Bortuzzo: la conduttrice rischia grosso (Di martedì 10 maggio 2022) . Arriva un duro attacco dopo la mancata intervista a Domenica In Succede anche in televisione che gli assenti facciano più rumore dei presenti. Come nel caso della mancata intervista di Mara Venier a Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco nella puntata di Domenica In L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 10 maggio 2022) . Arriva un duro attacco dopo la mancata intervista a Domenica In Succede anche in televisione che gli assenti facciano più rumore dei presenti. Come neldella mancata intervista dia Manuele a suo padre Franco nella puntata di Domenica In L'articolo proviene da Inews24.it.

Honolul62444404 : andiamo a difendere la fatina Mara Venier sotto il post di Vanityfair in cui parlano di Bortuzzo. Purtroppo la gent… - Francy727406661 : Ringrazio Mara Venier,cn la quale spero di confrontarmi a breve,x aver capito che il film lo pubblicizza chi ci ha… - Mariann81594580 : RT @Honolul62444404: Dopo la brutta figura fatta da Manuel Bortuzzo con Mara Venier la sua agente sta cercando di metterci una pezza contat… - Wow50412272 : Manuel Bortuzzo non rimane in silenzio e replica: - sonounafatina_ : come si è permessa mara venier di non stendere il tappeto rosso per padre samuel bertuzzo da 3viso ?? -