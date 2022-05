Mara Venier, il nuovo gesto di Manuel Bortuzzo “contro” di lei (Di martedì 10 maggio 2022) Mara Venier la scorsa domenica ha deciso di annullare l’ospitata di Manuel Bortuzzo perché il giorno prima è andato ospite dalla concorrenza, ovvero Silvia Toffanin. Questo è quello che dicono i ben informati ed è quello che ha riportato Vanity Fair su Instagram. Il noto portale, infatti, su IG ha pubblicato un lungo post firmato Mario Manca in cui viene attaccata la scelta di Mara Venier di annullare l’ospitata. Una decisione “tutta italiana” che secondo Manca avrebbe penalizzato il “pubblico” perché sarebbe potuta essere “qualcosa di bello”. Un post a cui Manuel Bortuzzo ha piazzato un bel like. Un gesto chiaro ed inequivocabile. Ecco cosa si legge: “Se siete fan di quello che succede quando la telecamera si spegne, allora saprete ... Leggi su biccy (Di martedì 10 maggio 2022)la scorsa domenica ha deciso di annullare l’ospitata diperché il giorno prima è andato ospite dalla concorrenza, ovvero Silvia Toffanin. Questo è quello che dicono i ben informati ed è quello che ha riportato Vanity Fair su Instagram. Il noto portale, infatti, su IG ha pubblicato un lungo post firmato Mario Manca in cui viene attaccata la scelta didi annullare l’ospitata. Una decisione “tutta italiana” che secondo Manca avrebbe penalizzato il “pubblico” perché sarebbe potuta essere “qualcosa di bello”. Un post a cuiha piazzato un bel like. Unchiaro ed inequivocabile. Ecco cosa si legge: “Se siete fan di quello che succede quando la telecamera si spegne, allora saprete ...

StraNotizie : Mara Venier, il nuovo gesto di Manuel Bortuzzo “contro” di lei - BITCHYFit : Mara Venier, il nuovo gesto di Manuel Bortuzzo contro di lei - zazoomblog : Gf Vip Manuel Bortuzzo contro Mara Venier il gesto social - #Manuel #Bortuzzo #contro #Venier - Sabri_Alfa : RT @Honolul62444404: Dopo la brutta figura fatta da Manuel Bortuzzo con Mara Venier la sua agente sta cercando di metterci una pezza contat… - Sabri_Alfa : RT @sonounafatina_: come si è permessa mara venier di non stendere il tappeto rosso per padre samuel bertuzzo da 3viso ?? -