Mara Maionchi: chi è, età, carriera, vita privata, chi è il marito, figli, Instagram, Quelle brave ragazze (Di martedì 10 maggio 2022) Sta per iniziare un nuovo format, interamente dedicato all'avventura vecchia scuola: "Quelle brave ragazze" è il nuovo format televisivo prodotto da Sky, nato da un'idea rivoluzionaria di Mara Maionchi. Tre grandi donne, Maionchi, Berti e Milo si ritroveranno insieme per le esotiche terre della Spagna, on the road, tra esperienze mozzafiato e inaspettati colpi di scena: "Siamo vecchie, ma non anziane" dice Mara, "e ve lo dimostreremo. La prima puntata andrà in onda giovedì 19 maggio. Pronti? Chi è, età, carriera, altezza Mara Maionchi è nata a Bologna il 22 aprile del 1941 da padre originario di Lucca e da madre casalinga originaria da Como. Nel 1959, dopo alcuni problemi a scuola, ha deciso di abbandonare gli studi.

