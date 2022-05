Manuel Bortuzzo: è successo ieri sera, guarda le foto (Di martedì 10 maggio 2022) Manuel Bortuzzo, è successo ieri sera: guarda le foto, il nuotatore ed ex-gieffino è stato colto con lei a guardare il suo film. Con tante interviste e la lunga esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha saputo portare un messaggio di resilienza, tenacia e speranza a tutti quanti, impartendo sicuramente diverse lezioni morali. Manuel con lei: eccoli.La sua solarità e la sua forza d’animo ispirano e ispireranno in molti, tanto che oltre ad aver pubblicato un libro sulla storia è arrivato anche un film tv; durante la prima della pellicola però, Manuel è stato avvistato con lei e in molti hanno cominciato a fare ... Leggi su formatonews (Di martedì 10 maggio 2022), èle, il nuotatore ed ex-gieffino è stato colto con lei are il suo film. Con tante interviste e la lunga esperienza nella casa del Grande Fratello Vip,ha saputo portare un messaggio di resilienza, tenacia e speranza a tutti quanti, impartendo sicuramente diverse lezioni morali.con lei: eccoli.La sua solarità e la sua forza d’animo ispirano e ispireranno in molti, tanto che oltre ad aver pubblicato un libro sulla storia è arrivato anche un film tv; durante la prima della pellicola però,è stato avvistato con lei e in molti hanno cominciato a fare ...

Advertising

Kevin64794212 : RT @FeiDracu: Ho cominciato a vedere on demand la storia di #Manuel #Bortuzzo ... Anche se sapevo l'accaduto, m'ha preso male a guardare la… - francobus100 : Manuel Bortuzzo diventa un caso in Rai, Laganà protesta contro Mara Venier - erblackknight : Manuel Bortuzzo, Lulù svela come l'ha lasciata: «Mi ha bloccato su Whatsapp, ecco cosa faceva il padre» - Prelemi96 : Sto vedendo rinascere è nulla Giancarlo Commare è la versione più bella di Manuel Bortuzzo. - LadyNews_ : #MariaMonsè attacca le principesse Selassié: 'Ha ragione #ManuelBortuzzo' -