Manchester City, Grealish suona la carica: “Dobbiamo vincerle tutte da qui alla fine” (Di martedì 10 maggio 2022) Jack Grealish, talento del Manchester City, ha rilasciato un’intervista al Mirror in vista di questo finale di stagione. Eliminati dalla Champions League, ai citizens non resta che tentare di portare a casa la Premier League. Un compito però arduo vista la pressione del Liverpool, secondo a sole tre lunghezze di distanza. “E’ importante restare compatti e spingere sull’acceleratore per ottenere la posta in palio. Onestamente non credo che il Liverpool faccia altri passi falsi da qui alla fine. Perciò non ci resta che vincere tutte le partite che rimangono da giocare” ha dichiarato Grealish. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Jack, talento del, ha rilasciato un’intervista al Mirror in vista di questo finale di stagione. Eliminati dChampions League, ai citizens non resta che tentare di portare a casa la Premier League. Un compito però arduo vista la pressione del Liverpool, secondo a sole tre lunghezze di distanza. “E’ importante restare compatti e spingere sull’acceleratore per ottenere la posta in palio. Onestamente non credo che il Liverpool faccia altri passi falsi da qui. Perciò non ci resta che vincerele partite che rimangono da giocare” ha dichiarato. SportFace.

