Manchester City, che colpaccio! Ufficiale l’accordo per l’attaccante Haaland, il comunicato (Di martedì 10 maggio 2022) La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Erling Haaland al Manchester City. Il club inglese ha comunicato l’intesa con il Borussia Dormund dietro pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Il trasferimento definitivo sarà confermato dopo l’intensa anche con il calciatore, secondo le indiscrezioni l’accordo sarebbe stato raggiunto sulla base di un quinquennale da 30 milioni di euro a stagione. “Il Manchester City può confermare che abbiamo raggiunto un accordo di principio con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell’attaccante Erling Haaland al Club il 1° luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto alla finalizzazione dei termini del Club con il giocatore”. Manchester ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 10 maggio 2022) La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Erlingal. Il club inglese hal’intesa con il Borussia Dormund dietro pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Il trasferimento definitivo sarà confermato dopo l’intensa anche con il calciatore, secondo le indiscrezionisarebbe stato raggiunto sulla base di un quinquennale da 30 milioni di euro a stagione. “Ilpuò confermare che abbiamo raggiunto un accordo di principio con il Borussia Dortmund per il trasferimento delErlingal Club il 1° luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto alla finalizzazione dei termini del Club con il giocatore”....

