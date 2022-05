Malgioglio senza freni con la cantante curvy: “Cambia stilista” (Di martedì 10 maggio 2022) Si alza il sipario sulla 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest e Cristiano Malgioglio, cantautore e opinionista d'eccezione, coloratissimo ed eccentrico, guarda l'esibizione della cantante albanese Ronela Hajati e non si tiene: “La canzone è potente, ma Cambia stilista”. Ad avere l'onere e l'onore di aprire la kermesse dell'Eurovision Song Contest, evento da oltre 200 milioni di spettatori, che quest'anno, grazie alla vittoria dei Maneskin un anno fa a Rotterdam, è ospitato al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio, è stata la cantante Ronela Hajati, rappresentante dell'Albania. Trentunenne nata a Tirana, Ronela si presenta su un palco spettacolare, valorizzato da luci ed effetti speciali da brividi, canta “Sekret” e la sua esibizione è all'insegna della body positivity. La ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Si alza il sipario sulla 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest e Cristiano, cantautore e opinionista d'eccezione, coloratissimo ed eccentrico, guarda l'esibizione dellaalbanese Ronela Hajati e non si tiene: “La canzone è potente, ma”. Ad avere l'onere e l'onore di aprire la kermesse dell'Eurovision Song Contest, evento da oltre 200 milioni di spettatori, che quest'anno, grazie alla vittoria dei Maneskin un anno fa a Rotterdam, è ospitato al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio, è stata laRonela Hajati, rappresentante dell'Albania. Trentunenne nata a Tirana, Ronela si presenta su un palco spettacolare, valorizzato da luci ed effetti speciali da brividi, canta “Sekret” e la sua esibizione è all'insegna della body positivity. La ...

Advertising

michelaa601 : la cosa più bella di queste serate è sentire i commenti di Malgioglio, ma gli altri paesi come pensano di godersi l… - _denzii_ : RT @gleescovers: malgioglio è una roba che magari uno canta un pezzo rappato senza respirare e lui: no perché... questo pezzo mi ricorda un… - grecofedericax : RT @gleescovers: malgioglio è una roba che magari uno canta un pezzo rappato senza respirare e lui: no perché... questo pezzo mi ricorda un… - alm_94_ : Comunque Corsi e Malgioglio sono una coppia pazzesca, così diversi ma anche così ben uniti. Ottima anche Carolina D… - gleescovers : malgioglio è una roba che magari uno canta un pezzo rappato senza respirare e lui: no perché... questo pezzo mi ric… -