"Malato?". La Maglie smonta la teoria della coperta: "Cosa aveva davvero sulle gambe" | Guarda (Di martedì 10 maggio 2022) La parata del 9 maggio ha sorpreso tutti: a differenza di quanto teorizzato, la celebrazione del Giorno della Vittoria è stata modesta. Lo stesso Vladimir Putin si è mostrato dimesso, forse stanco, tanto che da ore non si fa che discutere sul suo stato mentale e fisico. Il motivo? La coperta sulle gambe. Proprio così, il terrificante presidente russo che tutti ora temono, si è fatto immortalare con quella che parrebbe una coperta. DI diverso parere però Maria Giovanna Maglie. La giornalista, nonostante le numerose teorie circolate sui social e non, cerca di fare chiarezza. E su Instagram ecco la sua versione dei fatti: "Putin aveva un cappotto accuratamente ripiegato e messo sulla sedia. Quando è tornato a sedersi, lo ha preso e se lo è appoggiato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) La parata del 9 maggio ha sorpreso tutti: a differenza di quanto teorizzato, la celebrazione del GiornoVittoria è stata modesta. Lo stesso Vladimir Putin si è mostrato dimesso, forse stanco, tanto che da ore non si fa che discutere sul suo stato mentale e fisico. Il motivo? La. Proprio così, il terrificante presidente russo che tutti ora temono, si è fatto immortalare con quella che parrebbe una. DI diverso parere però Maria Giovanna. La giornalista, nonostante le numerose teorie circolate sui social e non, cerca di fare chiarezza. E su Instagram ecco la sua versione dei fatti: "Putinun cappotto accuratamente ripiegato e messo sulla sedia. Quando è tornato a sedersi, lo ha preso e se lo è appoggiato ...

Advertising

Fabiomass65 : RT @tempoweb: 'No copertina, no malato, no nonno'. Maglie e la verità su Putin: cosa avete visto alla parata #9maggio @giadinagrisu https:… - tempoweb : 'No copertina, no malato, no nonno'. Maglie e la verità su Putin: cosa avete visto alla parata #9maggio… - BINsonoio : @PMorsiani @vito1109 @MatthijsPog Azz, allora se paghi i biglietti e compri le maglie sei proprio un tifoso?? Faccio… -