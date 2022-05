(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - Le distanze tra Pd e M5s "ci sono, altrimenti non saremo forze diverse. Ma abbiamo un tessuto valoriale molto condivisibile e la possibilità di costruire politiche simili c'è. Dobbiamo continuare nelloquotidiano che si fa per rafforzare ipiù che rimarcare le differenze assolutamente legittime". Lo ha detto Simonaa Rainews24. "E', ma ciesser la fatica e la volontà per un bene più grande, consentire al campo largo di centrosinistra di essere autorevole nel Paese. Un obiettivo che ci dovrebbe vedere uniti", ha spiegato la capogruppo del Pd al Senato.

Advertising

TV7Benevento : M5s: Malpezzi (Pd), 'è faticoso, ma sforzo per punti comuni deve proseguire' - - NotizieTg : Senatori Pd via da Commissione Esteri 22.20 I senatori Pd della commissione Esteri hanno rassegnato le loro dimis… -

Il Sannio Quotidiano

... Simona, e dal partito era di votare contro l'emendamento". Cosi' Stefano Collina, capogruppo Pd in commissione Industria in relazione al voto sull'emendamentoal Dl taglia - prezzi ......segnale erano stati martedì 3 maggio gli esponenti del Pd che avevano rimesso il proprio mandato nelle mani della capogruppo Simona. Il giorno successivo su indicazione del leader di... M5s: Malpezzi (Pd), 'è faticoso, ma sforzo per punti comuni deve proseguire' Roma, 10 mag (Adnkronos) – Le distanze tra Pd e M5s “ci sono, altrimenti non saremo forze diverse. Ma abbiamo un tessuto valoriale molto condivisibile e la possibilità di costruire politiche simili c’ ...Ero consapevole che l'input che avevo dalla capogruppo, Simona Malpezzi, e dal partito era di votare contro l'emendamento". Cosi' Stefano Collina, capogruppo Pd in commissione Industria in relazione ...