Lutto per Floriana Secondi: è successo mentre era a “L’Isola dei Famosi” (Di martedì 10 maggio 2022) Un Lutto ha colpito Floriana Secondi mentre era in Honduras per partecipare a “L’Isola dei Famosi“. Ad annunciarlo è stata lei stessa durante la puntata di “Pomeriggio 5”, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Il suo annuncio è straziante ed ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Nessuno, infatti, sapeva quanto fosse accaduto all’ex naufraga. (Continua dopo la foto…) Chi è Floriana Secondi Floriana Secondi è divenuta famosa in seguito alla vittoria nella terza edizione del “Grande Fratello“. Nata a Roma il 5 maggio 1977, cresce in collegio a causa della separazione dei genitori e dei problemi di tossicodipendenza della mamma. Raggiunta la maggiore età, comincia a lavorare come animatrice e cameriera. Nel ... Leggi su tvzap (Di martedì 10 maggio 2022) Unha colpitoera in Honduras per partecipare a “dei“. Ad annunciarlo è stata lei stessa durante la puntata di “Pomeriggio 5”, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Il suo annuncio è straziante ed ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Nessuno, infatti, sapeva quanto fosse accaduto all’ex naufraga. (Continua dopo la foto…) Chi èè divenuta famosa in seguito alla vittoria nella terza edizione del “Grande Fratello“. Nata a Roma il 5 maggio 1977, cresce in collegio a causa della separazione dei genitori e dei problemi di tossicodipendenza della mamma. Raggiunta la maggiore età, comincia a lavorare come animatrice e cameriera. Nel ...

