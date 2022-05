Lunga vita ai Cappelli (Di martedì 10 maggio 2022) Era una presentazione molto attesa, quella che si è svolta oggi a Firenze: la guida dell’Espresso, ultima pubblicata dal gruppo Gedi, è stata l’occasione per capire il futuro di questa realtà editoriale che proprio in questi giorni sta passando di mano e sta diventando di proprietà di BFC Media. Dalle parole di Alessandro Rossi, direttore di Forbes e della società che ha rilevato L’Espresso e le sue guide, capiamo quali saranno i prossimi passaggi di questo magazine e delle sue guide, da sempre un riferimento per il settore: «Non cambieremo molto, visto che questa esperienza è stata finora molto positiva. Abbiamo tutta l’intenzione di confermare Vizzari e anche il suo team e dargli la possibilità di ampliarlo con nuove figure che decideremo insieme. Non tutto rimarrà come adesso, ma non vogliamo depauperare il grande patrimonio delle guide che sono state un pezzo dell’Italia editoriale ... Leggi su linkiesta (Di martedì 10 maggio 2022) Era una presentazione molto attesa, quella che si è svolta oggi a Firenze: la guida dell’Espresso, ultima pubblicata dal gruppo Gedi, è stata l’occasione per capire il futuro di questa realtà editoriale che proprio in questi giorni sta passando di mano e sta diventando di proprietà di BFC Media. Dalle parole di Alessandro Rossi, direttore di Forbes e della società che ha rilevato L’Espresso e le sue guide, capiamo quali saranno i prossimi passaggi di questo magazine e delle sue guide, da sempre un riferimento per il settore: «Non cambieremo molto, visto che questa esperienza è stata finora molto positiva. Abbiamo tutta l’intenzione di confermare Vizzari e anche il suo team e dargli la possibilità di ampliarlo con nuove figure che decideremo insieme. Non tutto rimarrà come adesso, ma non vogliamo depauperare il grande patrimonio delle guide che sono state un pezzo dell’Italia editoriale ...

