L’Ucraina sta cambiando obiettivo nella guerra contro la Russia: l’intero Paese libero Cosa hanno detto Zelensky e Stoltenberg? (Di martedì 10 maggio 2022) Kiev può pensare di riprendersi i territori finiti sotto il controllo di Mosca dal 2015, ha spiegato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, rispondendo anche a Macron: «Tre mesi fa, questo Paese non aveva neanche la prospettiva di diventare membro dell’Ue» Leggi su corriere (Di martedì 10 maggio 2022) Kiev può pensare di riprendersi i territori finiti sotto illlo di Mosca dal 2015, ha spiegato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, rispondendo anche a Macron: «Tre mesi fa, questonon aveva neanche la prospettiva di diventare membro dell’Ue»

Advertising

TgLa7 : #Mariupol, bandiera ucraina sventola ancora su acciaieria #Azovstal. L'assalto dell'esercito russo non sta avendo s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - mannocchia : L'ultimo racconto dall'Ucraina con @welikeduel con Alessio Romenzi Fu reciproco non vederci nel vederci? […] Chi… - 1956lia : RT @FactaNews: A Pasqua in Ucraina ?NON sono stati creati dei «dolci dedicati all’Azof» e l'immagine che sta circolando in Rete è stata mod… - Ilona_ple : RT @Gianl1974: La Russia ha rubato il grano ucraino e lo sta portando in Siria. Lo riporta l'intelligence ucraina. La Russia ha raccolto gr… -