“Lo farà Koulibaly” | il giornalista è sicuro sul futuro!

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio ed esperto di calciomercato, è intervenuto a Senza Filtri, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, dove ha parlato delle principali strategie di mercato delle big di Serie A. Non poteva mancare una parentesi anche sul Napoli, in cui il giornalista ha dichiarato che Koulibaly rinnoverà con gli azzurri. FOTO: Getty – Napoli Koulibaly Nonostante l'interesse di alcune grandi squadre come il Barcellona (e qualche timido tentativo della Juventus), il senegalese sembra destinato a proseguire la sua carriera nel club di De Laurentiis. Nel Napoli del futuro, inoltre, Koulibaly porterà anche la fascia di capitano lasciata in eredità da Lorenzo Insigne, che si prepara a salutare i tifosi nel match di domenica contro il Genoa, il suo ultimo al Maradona.

giprr89 : @enzogoku69 Andranno via fabian e meret e con quel gruzzoletto si farà mercato. Ospina rinnoverà per 1altro e andrà… - Salvato95551627 : RT @enzogoku69: ??L'assegno di 40mln per #Koulibaly 31nne, a scadenza 2023, è pronto, rassegnatevi! Lo farà il Barcellona che ogni volta ch… - brunomarino25 : RT @enzogoku69: ??L'assegno di 40mln per #Koulibaly 31nne, a scadenza 2023, è pronto, rassegnatevi! Lo farà il Barcellona che ogni volta ch… - erosazzurro : RT @enzogoku69: ??L'assegno di 40mln per #Koulibaly 31nne, a scadenza 2023, è pronto, rassegnatevi! Lo farà il Barcellona che ogni volta ch… - enzogoku69 : ??L'assegno di 40mln per #Koulibaly 31nne, a scadenza 2023, è pronto, rassegnatevi! Lo farà il Barcellona che ogni… -