Liverpool | Mané potrebbe accendere il mercato | due big europee sull’attaccante

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 maggio 2022)infiammare il: Barcellona e Bayern Monacodei Reds Sadio, attaccante delessere l’oggetto del desiderio del. In scadenza nel 2023, il senegalese è attenzionato da due big. Barcellona e Bayern Monaco hanno mostrato interesse per l’esterno, come riportato da Catalunya Radio. Gli agenti sarebbero già stati contattati dalle rispettive squadre e l’idea sarebbe quella di provare a strapparlo ai Reds a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.