LIVE – Verona-Mantova 65-65, gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 10 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Tezenis Verona-Staff Mantova, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. I padroni di casa sono riusciti a imporsi di misura sugli avversari in gara-1 (68-64), e puntano a confermare la propria supremazia tra le mura amiche per allungare nella Serie. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di martedì 10 maggio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LA DIRETTA Verona-Mantova 65-65 ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Latestuale di Tezenis-Staff, sfida valida come-2 deidideidellaA2 2021/di. I padroni di casa sono riusciti a imporsi di misura sugli avversari in-1 (68-64), e puntano a confermare la propria supremazia tra le mura amiche per allungare nella. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di martedì 10 maggio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LA65-65 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Verona-Mantova 39-43 gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Verona-Ma… - omarkha18979931 : Adriano Celentano - Il ragazzo della Via Gluck (dal LIVE di Verona ROCKE... - omarkha18979931 : Adriano Celentano - Il ragazzo della Via Gluck (dal LIVE di Verona ROCKE... - LaElyM1989 : RT @rtl1025: ??? 'Credo di meritare quell'emozione e che se la meritino tutti quelli che hanno aspettato fino ad ora': @ligabue racconta tut… - emi_bertelli : La -