LIVE Sinner-Martinez 6-4 6-3, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro domina al debutto e si regala il derby contro Fognini! (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 6-3 JANNIK Sinner VOLA AL SECONDO TURNO! GAME SET AND MATCH PER l’azzurro 40-15 DUE MATCH POINT Sinner! 30-15 È più forte l’azzurro con il diritto, colpo con cui sottorete. 15-15 Gran risposta di Martinez: lento l’azzurro in uscita dal servizio. 15-0 Ottima prima dell’azzurro. 5-3 Martinez allunga il match ma adesso Sinner può chiudere. 40-30 Doppio fallo dello spagnolo. 40-15 Ottima prima di Martinez. 30-15 Risposta profonda di Sinner dal lato del diritto. 30-0 Servizio e rovescio di Martinez. 15-0 Lungo il diritto in risposta del classe 2001. 5-2 INGIOCABILE Sinner SULLA ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO SET 6-3 JANNIKVOLA AL SECONDO TURNO! GAME SET AND MATCH PER40-15 DUE MATCH POINT! 30-15 È più fortecon il diritto, colpo con cui sottorete. 15-15 Gran risposta di: lentoin uscita dal servizio. 15-0 Ottima prima del. 5-3allunga il match ma adessopuò chiudere. 40-30 Doppio fallo dello spagnolo. 40-15 Ottima prima di. 30-15 Risposta profonda didal lato del diritto. 30-0 Servizio e rovescio di. 15-0 Lungo il diritto in risposta del classe 2001. 5-2 INGIOCABILESULLA ...

