LIVE – Sinner-Martinez 3-0, Internazionali BNL d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 10 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Jannik Sinner e Pedro Martinez, valevole come primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Esordio non esattamente agevole per l’azzurrino, il quale dovrà vedersela con uno specialista della terra battuta; le qualità di Sinner, però, in toto, lo mettono in luce come assoluto favorito per il passaggio del turno sul palcoscenico di casa. Martinez proporrà la nota varietà del repertorio tecnico al servizio della sua causa, cercando di rovinare la festa italiana a Roma, con l’altoatesino a puntare sulla sua solidità mentale e tecnica. Sportface.it seguirà la partita in questione e proporrà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori; di scena come quinto ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Ile latestuale del match tra Jannike Pedro, valevole come primo turno del tabellone principale degliBNL. Esordio non esattamente agevole per l’azzurrino, il quale dovrà vedersela con uno specialista della terra battuta; le qualità di, però, in toto, lo mettono in luce come assoluto favorito per il passaggio del turno sul palcoscenico di casa.proporrà la nota varietà del repertorio tecnico al servizio della sua causa, cercando di rovinare la festa italiana a Roma, con l’altoatesino a puntare sulla sua solidità mentale e tecnica. Sportface.it seguirà la partita in questione e proporrà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori; di scena come quinto ...

